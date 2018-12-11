Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Gaziantep'te baklava ustaları Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentte bulunan baklava ustaları, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Baklava ustası Erdi Gül, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Baş başa" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirten Gül, fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Gül, "Fotoğraflara baktığımda gerçekten hepsi birbirinden değerli ve güzel. Söylenecek söz kalmıyor. Fotoğraflar ortada." dedi.

Baklava ustası Şıh Mehmet Erçelebici de haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğrafı için oy kullandı.

Erçelebici, her fotoğrafın anlam ve duygu yüklü olduğunu dile getirerek, "Anadolu Ajansı muhabirleri gerçekten mükemmel fotoğraflar çekmişler. Hepsini kutluyorum." ifadelerini kullandı.