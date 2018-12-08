Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Oylamaya katılan Çiftçi, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyen Çiftçi, haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay", spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki Kedi" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Çiftçi, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, seçmekte zorlandığını ifade etti.

AA muhabirlerini tebrik eden Çiftçi, kurumun başarılı çalışmalarının devamını diledi.