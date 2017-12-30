Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Tahmazoğlu, haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", yaşam kategorisinde Ali Jadallah'ın "engelli kardeşlerin yaşamı", spor kategorisinde de Sercan Küçükşahin'in "Atlı okçuluk gösterisi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.



Tahmazoğlu, fotoğrafların birbirinden güzel ve başarılı olduğunu belirterek, özellikle Filistin'de çekilen karenin çok anlamlı olduğunu söyledi.



"Asker" demeye dilinin varmadığı İsrailli askerlerin gözleri bağlı 16 yaşındaki çocuğu gözaltına aldıklarını dile getiren Tahmazoğlu, "Filistinli çocuğun gözleri bağlı şekilde çekilmiş fotoğrafı, dünyada oluşturduğu algı bakımından çok başarılı. Çeken arkadaşı kutluyorum. Anadolu Ajansını kutluyorum. Çok güzel fotoğraf kareleri var. Duygularımızı ifade etmenin yolu resimlerdir. Bu anlamda Anadolu Ajansı çok başarılı." ifadelerini kullandı.