Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Yılmaz, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.



"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı", "yaşam" kategorisinde Arif Hüdaverdi'nin "Somali'de çocukların oyunu", "spor" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" fotoğrafına oy veren Yılmaz, Anadolu Ajansının fotoğrafları, görüntüleri ve haberleriyle Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.



Yılmaz, "Ülkemizin ve dünyanın değişik bölgelerinde görev icra eden Anadolu Ajansı çalışanlarına tebriklerimi iletiyorum. Halkımızın dünyadan, ülkemizden ve diğer bölgelerden haberdar olmasını, buna göre refleks geliştirmesini sağlıyor." dedi.



Yılın fotoğraflarında birbirinden farklı ve güzel fotoğraflar bulunduğuna işaret eden Yılmaz, "Çok güzel enstantaneler yakalanmış. Her kategoride hayata dair güzel mesajlar veren fotoğraflar mevcut. Birer tercih yapma zorunluluğu nedeniyle aklım başka fotoğraflarda da kaldı. Özellikle fotoğrafları çeken eser sahiplerini tebrik ediyorum." diye konuştu.