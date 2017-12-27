Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Tekinarslan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.



Vali Tekinarslan, tercihini "haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Somali'de hasta çocuklar", "yaşam" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Golden Gate köprüsü sis içinde" ve Şebnem Coşkun'un "Tarihin Seyrinde kahvaltı," "spor" kategorisinde de Tahir Turan Eroğlu'nun "Avrupa Karate Şampiyonası" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.



Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Tekinarslan, AA'nın yurt içinde ve dışında çok önemli görevler yürüttüğünü belirterek, foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların takdire şayan olduğunu dile getirdi.