Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.





İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Yaman, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında Haber, Spor ve Yaşam kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.



Yaman, oylamada Haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp gözlerini bağlayarak götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu konu alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" fotoğrafını seçti.



Vali Yaman, aynı kategoride Özkan Bilgin'in Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 bin 900 rakımlı tepede çektiği "Mehmetçik'in bayram namazı" fotoğrafına da oy verdi.





Spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğu maçın ardından çektiği "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğrafı tercih eden Yaman, Yaşam kategorisinde Soner Kılınç'ın çektiği "Manisa'da göktaşı yağmuru" adlı fotoğraf için oy kullandı.



Etkileyici fotoğraflar arasından tercih yapmakta zorlandığını dile getiren Yaman, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kurumlarından AA'nın dünyadaki önemli gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, çalışanları kutladı.



Yaman şunları kaydetti:





"Son günlerde Kudüs Müslüman dünyasında çok önemli ve hassas bir yere oturdu. Çünkü Kudüs dinimiz açısından çok önemli ve kutsal bir şehir. O nedenle de ben de ilk oy verirken 16 yaşındaki direniş sembolü çekilen bir fotoğrafı beğendim. 2017 yılında ülkemizde bizi gururlandıran bazı olaylar da olmuştu, Ampute Milli Takımı'mızın başarısı... Milli takımımızın golcüsünün parende atarken güzel bir fotoğrafı var. Onu da beğenilerimin arasına aldım. Hepsi birbirinden güzel. Hepsini oylamak isteriz ama bir kaç tanesini seçmek gerekiyor."