Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.





Karabulut, AA muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında AA muhabirinden bilgi aldıktan sonra haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.





Haber kategorisinde Murat Kula'nın "Genelkurmay Çatı Davası", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Koyunların yolculuğu" adlı fotoğraflarına oy veren Karabulut, spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğrafı için oy kullandı.



Karabulut, oylama sonrası yaptığı açıklamada, AA foto muhabirlerinin çektikleri fotoğrafları seçerken zorlandığını söyledi.



Fotoğrafların birbirinden güzel mesajlar verdiğini belirten Karabulut, şu ifadeleri kullandı:



"Hem görsel olarak hem de insanın duygularına hitap eden fotoğraflar. İncelediğimizde birçok fotoğrafa oy verebilirim diyorsunuz. AA'nın geleneksel hale getirdiği fotoğraf oylamasındaki en önemli husus verilen mesajın çok önemli olması. Bu mesajları gelecek nesillere aktarma anlamında da ciddi bir hizmet. AA'nın haberlerini öteden beri doğru olarak kabul ediyoruz çünkü gazetecilik etik, ahlaki ilkelerine özellikle sadık kalan, güvenilir bir imajı olan kurum."