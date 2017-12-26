Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Suriyeli Edebiyatçılar ve Yazarlar Derneği Başkanı Suphi Desuki, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Desuki, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden 3 fotoğraf için oy kullandı.



Suphi Desuki, "haber" kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" adlı fotoğrafına oy verdi.



"Yaşam" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Koyunların Yolculuğu" fotoğrafına oy kullanan Desuki, bunun için "Çok güzel bir kare." değerlendirmesinde bulundu.



Suphi Desuki, "spor" kategorisinde de Şener Toktaş'ın "Bitlis'te Kayak Antrenmanı" adlı fotoğrafı için oy verdi.



Yarışmada oy kullandığı için çok memnun olduğunu dile getiren Desuki, "Çok güzel fotoğraflar vardı. Seçmekte zorlandım ama beni en çok etkileyen fotoğraflara oy verdim. Çok insani fotoğraflar vardı. Beni dahil ettiğiniz için çok teşekkür ederim. dedi.