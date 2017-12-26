Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.





AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Aydın, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.





Aydın, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmekçik'in bayram namazı", yaşam kategorisinde Bruno Bierrenbach Feder'in "Mundari kabilesi", spor kategorisinde ise Mario Strmotic'in "Bünyamin Sezer" adlı fotoğraflarına oy verdi.



AA'nın yurt içi ve yurt dışında önemli görevler yürüttüğünü vurgulayan Aydın, "Anadolu Ajansının her yıl gelenek haline getirdiği yılın fotoğrafları yarışmasında çok güzel fotoğraflar içinden bize göre en güzelini seçmeye çalıştık. Anadolu Ajansımızı tebrik ediyoruz. Fotoğraf çeken basın mensuplarımızın teşvik edilmesi hususunda da güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum." dedi.