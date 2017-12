Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

İzmir'de körfez içi ulaşımı sağlayan vapurların kaptanları, kaptan köşkünde Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Kaptanlar, oylamaya sunulan AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.



Vapurda 8 yıldır kaptanlık yapan Hüseyin Uz, Haber kategorisinde Yunus Keleş'in "Kayyara'da yanan petrol kuyuları" başlıklı fotoğrafından yana oy kullanırken, Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van kedilerine takip", Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Negredo-Isla mücadelesi" başlıklı fotoğraflarını seçti.



AA'nın hem haberlerini hem de foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları severek takip ettiğini belirten Uz, "Yanan petrol kuyularını söndürmeye gidip de yorulan ve yemek yiyen itfaiyecilerin fotoğrafına ilk baktığım an çok etkilendim." diye konuştu.



Kadın kaptanın tercihi



İzmir körfezinin kadın kaptanı 29 yaşındaki Semiha Uslu da Haber kategorisinde Myanmar'da şiddetten kaçarak, yerel balıkçılara para verip Bangladeş'in Shah Porir Dwip yarımadasına geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanların anlatıldığı, Onur Çoban'ın çektiği "Myanmar'dan teknelerle kaçış" başlıklı fotoğrafı tercih etti.



Uslu, Yaşam kategorisinde Cem Öksüz tarafından çekilen "Türk Yıldızları İzmir'de", Spor kategorisinde ise İsa Terli'nin, "Minik Beşiktaşlı" fotoğraflarına oy verdi.



Semiha Uslu, "Fotoğraflar birbirinden güzel, seçerken çok zorlandım. Beni en çok İzmir'de Türk Yıldızları'nın geçişi sırasında çekilen o fotoğraf etkiledi." şeklinde konuştu.



Vapur kaptanı 40 yaşındaki Nurullah Tınmaz da Haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un Yemen'de çektiği ve bölgede yaşanan açlığa işaret eden "Yemenli Çocuklar" başlıklı fotoğrafını seçti.



Yaşam kategorisinde Cem Öksüz'ün, "Türk Yıldızları İzmir'de" konulu fotoğrafını tercih eden Tınmaz, Spor kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Galatasaray-Fenerbahçe" başlıklı eserine oy verdi.