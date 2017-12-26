Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Batman Valisi Ahmet Deniz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.





AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Vali Deniz, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



Vali Deniz, haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", yaşam kategorisinde Günay Nuh'un "Ardahan'da kış" ile Ali İhsan Öztürk'ün "Koyunların yolculuğu", spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.



AA'nın başta yurt içi olmak üzere yurt dışında da çok önemli görevler yürüttüğünü belirten Deniz, AA foto muhabirlerinin fotoğraflarının anı, tarihe görsel bir şekilde not ettiğini söyledi.





Vali Deniz, "AA muhabirlerimizin çektiği 3 kategorideki fotoğrafları seçmekte zorlandık. Birbirinden güzel fotoğraflar var. Türkiye'nin içinden ve dışından farklı, değişik fotoğraflar var, seçerken gerçekten zorlandık." dedi.