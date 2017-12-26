Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen tecrübeli Sırp başantrenör, spor kategorisinde oy kullandı.
Obradovic, Muhammed Gencebay Gür'ün Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda çektiği fotoğrafı beğenerek oyladı.