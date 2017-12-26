Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.





AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Vali Aktaş, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.





Aktaş, haber kategorisinde Alaa Mohammad'ın "Suriye'de Mehmetçik'in çatışmasızlık bölgelerine saldırılar", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Koyunların yolculuğu", spor kategorisinde de Güven Yılmaz'ın "Hafız Zeynep boks şampiyonu olmak istiyor" adlı fotoğraflarına oy verdi.



Vali Aktaş, oylamada birbirinden güzel fotoğrafları seçmede zorlandığını söyledi.



Aktaş, şunları kaydetti:



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