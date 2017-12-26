Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
İstanbullular, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbullular, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Taksim Meydanı ve Eminönü'nde vatandaşlar, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları"nı' oyladı. Fotoğrafları inceleyen vatandaşlar "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"na oy verdi.
Taksim'de kestane satan 48 yaşındaki Cemal Yıldırım, "haber" kategorisinde Diaa Al Din'in çektiği "Suriye'de ateşkes ihlalleri", "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Tarihin seyrinde kahvaltı" ve "spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun çektiği "Negredo-Isla mücadelesi" başlıklı fotoğrafları oyladı.
Taksim Meydanı'nda simitçilik yapan Abdulgani Özer (34), "haber" kategorisinde Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndaki komando adaylarının zorlu eğitimini kareleyen Murat Yolcu'nun "Komandoların eğitimi", "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Tarihin seyrinde kahvaltı" ve "spor" kategorisinde ise Sergey Bobok'un "Winter dog festivali" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Özer, fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu ifade etti.
62 yaşındaki Mühendis Hasan Mürteza ise "haber" kategorisinde Yunus Keleş'in "Kayyara'da yanan petrol kuyuları", "yaşam" kategorisinde Yunus Emre Günaydın'ın "İstanbul'da sağanak" ve "spor" kategorisinde Abdullah Coşkun'a ait, "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğraflara oy verdi.
Öğrenci Mazlum Durmuş (18) da "haber" kategorisinde, Samuel Corum'un "ABD'de üniversitede ırkçı gösteri", "yaşam" kategorisinde, Ali İhsan Öztürk'ün "Koyunların yolculuğu" ve "spor" kategorisinde Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraflar için oy kullandı.
Çinli Turist Lıu Yıyao (24) ise "haber" kategorisi"nde Ramazan Turgut'un çektiği "Kutsal topraklarda Ramazan", "yaşam" kategorisinde Cem Öksüz'ün "Türk yıldızları İzmir'de" ve "spor" kategorisinde Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraflara oy kullandı.
İstiklal Caddesi'nde piyango bileti satan İbrahim Ünlü (41) de "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik bayram namazı", "yaşam" kategorisinde, Ali İhsan Öztürk'ün "Koyunların yolculuğu" ve "spor" kategorisinde Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğraflara oy verdi.
İstiklal Caddesi'nde aşçılık yapan Mustafa Çelep, "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Erdoğan sevgisi", "Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Türkiye'nin beyaz melekleri" ve "spor" kategorisinde Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğraflar için oy verdi.
Çelep, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Erdoğan sevgisi" isimli fotoğrafı çok beğendiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirdi.
Madenci Fırat Akar (29) da "haber" kategorisinde Alaa Mohammad'ın, Suriye'de Esed rejiminin başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde çektiği "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine saldırılar", "yaşam" kategorisinde Zekeriya Karadavut tarafından çekilen "Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü", ve "spor" kategorisindeki Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraflara oy verdi.
Sanayici Rahim Arslan, "haber" kategorisinde Ousay Nour'un "Suriye'de rejimin saldırıları", "yaşam" kategorisinde Berk Özkan'ın "İstanbul'da Nevruz" ve "spor" kategorisinde Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğraflara oy kullandı.
Taksim'de çiçekçilik yapan 60 yaşındaki Zehra Filyoz, "haber" kategorisi"nde Ramazan Turgut'un çektiği "Kutsal topraklarda Ramazan", "yaşam" kategorisinde Berk Özkan'ın "İstanbul'da Nevruz" ve "spor" kategorisinde Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğraflara oy verdi.
Mali Müşavir Tamer Tuz ise "haber" kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", "yaşam" kategorisinde Zekeriya Karadavut tarafından çekilen "Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" ve "spor" kategorisinde Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğraflara oy kullandı.
Galata Köprüsü'nde balık tutan Turan Cengiz (44), "haber" kategorisinde AA foto muhabiri Murat Yolcu'nun "Komandoların eğitimi", "yaşam" kategorisinde Zekeriya Karadavut tarafından çekilen "Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" ve "spor" kategorisinde Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğraflar için oy kullandı.
Cengiz, "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğrafın kendisini çok duygulandırdığını vurguladı.
Rus Turis Rykova Eleana da "haber" kategorisinde Onur Çoban'ın "Myanmar'dan teknelerle kaçış", "yaşam" kategorisinde Berk Özkan'ın "İstanbul'da Nevruz" ve "spor" kategorisindeki Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğraflara oy kullandı.
Galata Köprüsü'nde balık tutan 43 yaşındaki Sedat Uzun, "haber" kategorisinde, Suriye'de Esed rejiminin başkent Şam'da ateşkes ihlali yaparak vurduğu Guta bölgesi Artin beldesindeki yerleşim yeri ve çarşılarda çekilen "Suriye'de ateşkes ihlalleri", "Yaşam" kategorisinde Fikret Delal'in "Rize'de teleferikle ulaşım" ve "spor" kategorisindeki Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraflara oy verdi.
Eminönü Meydanı'nda fotoğrafçılık yapan Necip Çoşkun da "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik bayram namazı", "yaşam" kategorisi"nde İsrail ambargosu altındaki Gazze'de tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi olamayan kardeşleri anlatan "Engelli kardeşlerin yaşamı" ve "spor" kategorisinde Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğraflara oy kullandı.
Memur Murat Bekdik de 'haber" kategorisinde Ousay Nour'un "Suriye'de rejimin saldırıları", "yaşam" kategorisinde Zekeriya Karadavut tarafından çekilen "Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" ve "spor" kategorisindeki Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğraflar için oy verdi.