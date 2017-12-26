Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye kadınlardaki ilk altın madalyayı kazandıran milli güreşçi Yasemin Adar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Adar, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



Milli güreşçi, "haber" kategorisinde, Wisam Hashlamoun'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından, Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp gözlerini bağlayarak götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu konu alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafını oyladı.



Yaşam kategorisinde, Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" başlıklı eserini seçen Yasemin Adar'ın "spor" kategorisindeki tercihi ise Güven Yılmaz'ın çektiği "Hafız Zeynep boks şampiyonu olmak istiyor" isimli fotoğraf oldu.