Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan ve fotoğrafları inceleyen Çetin, haber kategorisinde Murat Yolcu'nun "Komandoların eğitimi", yaşam kategorisinde Cem Öksüz'ün "Altınkum'a kuş bakışı", spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Ironman Yarışları", başlıklı fotoğraflarına oy verdi.



Dünya fotoğraflarını da bir süre inceleyen Çetin, insanların yazıdan çok görsele önem verdiğini ifade etti. Oda olarak da fotoğraf yarışmaları düzenlediklerini belirten Çetin, fotoğrafçılığın özellikle son yıllarda daha da önemli olmaya başladığını söyledi.



Çetin, "Bazı şeyleri yazmak yerine fotoğrafla anlatmak çok daha etkili ve kolay oluyor. Onun için AA'nın yaptığı bu çalışma gerçekten çok önemli. Hem haber hem yaşam hem spor kategorilerinde fotoğraflar var. Dünyadan da fotoğraflar yer alıyor. Anadolu Ajansı'nı yaptığı bu girişimden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.