Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.



AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan ve fotoğrafları inceleyen Coşkun, haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü", spor kategorisinde ise Mario Strmotic'in "Bünyamin Sezer" adlı fotoğraflarına oy verdi.



Coşkun, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, her fotoğrafın ayrı hikayesi olduğunu belirterek, kendisini en çok etkileyen üç fotoğrafa oy verdiğini söyledi.



Filistin'de direnişin sembolü olan Fevzi El-Junidi'nin, İsrail askerlerince gözaltına alınması anında çekilen fotoğrafın özellikle ön plana çıktığını vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:



"İnancından başka hiçbir silahı olmayan küçük bir çocuğa karşı tam teçhizatlı onlarca İsrail askeri. Fevzi El-Junidi, askerlerce gözaltına alındı. İsrail onu mahkum etmek için çabalarken, dünya kamuoyunda 128 ülke BM Genel Kurulu'nda aldığı kararla İsrail'i mahkum etti. Bu fotoğraf bence bu bakımdan çok önemli."