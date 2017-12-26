Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak olimpik seviyede Türkiye'yi temsil eden ilk tenisçi olan Çağla Büyükakçay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Çağla, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



Milli sporcu, "haber" kategorisinde Diaa Al Din'in çektiği "Suriye'de ateşkes ihlalleri" isimli fotoğraf için oy kullandı.



"Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Tarihin seyrinde kahvaltı" fotoğrafını seçen Çağla Büyükakçay'ın "spor" kategorisindeki tercihi ise Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğraf oldu.