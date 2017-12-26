Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.



Özhaseki, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek oy verdi.



Bakan Özhaseki, "haber" kategorisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp, gözlerini bağlayarak götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu konu alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafı oyladı.



Fotoğraftan çok etkilendiğini belirten Özhaseki, "Cesaret aslında insanın yüreğinde olan bir şey. Burada bu kadar asker var, ellerinde envaiçeşit, adını bilmediğimiz silahlar var. Askerin gözlerine, bak bir de bu çocuğa. Silahlı askerin gözlerinde şaşkınlık, dehşet, endişe var. Bu çocuk da dimdik gidiyor. Bu yürekte olan bir şey olduğu için bunu kesecek hiçbir şey yok." değerlendirmesini yaptı.



Özhaseki, "yaşam" kategorisinde ise Gazze şeridine bağlı Han Yunus kentinde yaşayan Filistinlilerin, sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mum yakarak evlerini aydınlattığı anları yansıtan "Gazze'de elektrik kesintileri" başlıklı fotoğrafa oy verdi.



"Spor kategorisi"nde ise Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından yaşanan sevinci anlatan "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğrafı oylayan Özhaseki, fotoğrafların her birini çok beğendiğini ifade etti.