Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Olimpiyatlarda mücadele eden en genç Türk cimnastikçi unvanını taşıyan Tutya Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Tutya, "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam 3 oy kullandı.



Milli cimnastikçi, "haber" kategorisinde Onur Çoban'ın "Myanmar'dan teknelerle kaçış" isimli fotoğrafı için oy verdi.



"Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Türkiye'nin beyaz melekleri" başlıklı fotoğrafını seçen Tutya'nın, "spor" kategorisindeki tercihi ise Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğraf oldu.