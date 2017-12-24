Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Aksakal, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.



Aksakal, "haber" kategorisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp, gözlerini bağlayarak götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu konu alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafı oyladı.



"Yaşam kategorisi"nde ise Aksakal, Van-Siirt arasında elektrik aktarımını sağlayacak yüksek gerilim hattında çalışan işçilerin yerden metrelerce yükseklikte, tel ve direklerin üzerinde verdiği ekmek mücadelesini konu alan "Yüksekte ekmek parası mücadelesi" isimli fotoğrafı seçti.



Aksakal, "spor" kategorisinde ise Tahir Turan Eroğlu'nun "Avrupa Karate Şampiyonası" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullandı.



AA'nın Türkiye'nin en köklü haber ajansı olduğunu belirten Aksakal, "Bütün haberleri olabildiğince objektif bir şekilde topluma yansıtma görevini başarıyla yapıyor. Ben, başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere tüm yönetim kadrosunu ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.



Fotoğrafları incelediğinde çok etkilendiğini ifade eden Aksakal, hepsinin ayrı bir sanat eseri olduğunu kendisinin konuları itibariyle beğendiği fotoğraflara oy verdiğini sözlerine ekledi.