Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ın Çinli voleybolcusu Zhu Ting, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



TVF Başkent Salonu'nda, Kadınlar Kupa Voley yarı finalinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldikleri maçta, takımının galibiyetteki en büyük kozlarından olan 23 yaşındaki oyuncu, maçın ardından haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.



Zhu Ting, haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un Yemen'de çektiği ve bölgede yaşanan açlığa dikkati çeken "Yemenli Çocuklar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.



Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in, "Van kedilerine takip" başlıklı fotoğrafını tercih eden Zhu Ting, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın çektiği, "Bolt'un son yarışı" başlıklı eserini seçti.