Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.



Fotoğrafları tek tek inceleyen Çamyar, haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direnişin Sembolü 16 Yaşındaki Çocuk", yaşam kategorisinde Cem Öksüz'ün "Türk Yıldızları İzmir'de" ve spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.



Oylamanın ardından bir değerlendirme yapan Çamyar, fotoğrafların, yaşamın her anını tüm duygularıyla yansıtan birbirinden değerli çalışmalar olduğunu söyledi.



Çamyar, fotoğrafları çeken AA çalışanlarını tebrik ederek, "Anadolu Ajansı hem yurt içi hem de yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, başarısını tüm dünyada kanıtlayan bir kurumumuz. Dünyadaki ve Türkiye'deki olayları objektif ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktaran, uzun geçmişi ve deneyimiyle basın alanında saygınlığıyla etkin rol alan Anadolu Ajansı'nı kutluyorum." dedi.