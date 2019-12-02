AA'nın "Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadelesi" kitabı yayımlandı

02.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:52

Anadolu Ajansının (AA) yayımladığı haberlerle hazırlanan, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'ın yarattığı tehdit ile bunları bertaraf etmeye yönelik güvenlik operasyonlarının anlatıldığı "Türkiye'nin DEAŞ'la Mücadelesi" kitabı yayımlandı.

DEAŞ'ın ortaya çıkışı, yayılması ve çöküşü, Irak'ta yayılması, dünyadaki saldırıları, elebaşı kadrosu, Türkiye'de düzenlediği kanlı eylemler ve ülkenin DEAŞ ile mücadele bilançosunun anlatıldığı çalışma, Fırat Kalkanı Harekatı'na da ışık tutuyor.

AA'nın DEAŞ'a ilişkin haberlerinden derlenen, aynı zamanda arşiv niteliği taşıyan kitap okuyucularla buluştu.

"Küresel terörle etkin mücadeleye ilişkin yol gösterici nitelik taşıyor"

Kitabın ön sözünü kaleme alan Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Türkiye'nin, Irak'la Suriye'ye komşu olması ve Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) geçiş güzergahında bulunmasının, DEAŞ tehdidine en fazla maruz kalan ülke olmasına neden olduğunu belirtti.

İslam coğrafyasında örnek gösterilen Türkiye'nin, bu yönüyle de gücünü din istismarından alan terör örgütü DEAŞ'ın hedefine koyduğu ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Kazancı, örgütün Türkiye'de Mart 2014'ten itibaren terör saldırıları düzenlemeye başladığını ancak Türkiye'nin, bu tarihten çok daha önce, 30 Eylül 2013'te örgütü terör listesine alarak duruşunu belli ettiğini ifade etti.

Kazancı, terör örgütünün Türkiye'de düzenlediği saldırılarda 304 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1347 kişinin yaralandığını hatırlattı.

DEAŞ teröründen en fazla zarar gören ülke Türkiye'nin, küresel ağını hızla genişleten, Batı ülkelerinde de kanlı eylemler düzenleyen örgütle mücadelede başından bu yana ön saflarda yer aldığını vurgulayan Kazancı, şunları kaydetti:

"Türkiye, DEAŞ'la gündeme gelen YTS'lerle mücadele kapsamında da ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekte attığı adımlarla en etkin çabayı sergileyen ülkelerden oldu. Elinizdeki kitap, DEAŞ terör örgütünün ortaya çıkışı, yayılması, başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelere yönelttiği tehdit ve Türkiye'nin buna karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. DEAŞ'la göğüs göğüse savaşan ve bu uğurda şehit veren tek NATO müttefiki olan Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'na da ışık tutan kitap, küresel terörle etkin mücadeleye ilişkin yol gösterici nitelik taşıyor. Çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"Muhabir", "Gökyüzünden Türkiye", "Barış Pınarı" ve "Zeytin Dalı" gibi alanında özgün kitaplar barındıran AA Yayınlarına ilişkin detaylı bilgiye, "https://www.aa.com.tr/tr/aa-yayinlari" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA