AA'nın "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu: Antarktika Seferleri" kitabı 2 dilde yayımlandı

02.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:18

Anadolu Ajansının (AA) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği yaparak hazırladığı ve Türkiye'nin Antarktika'ya düzenlediği seferlerle kıtaya yönelik hedeflerinin anlatıldığı "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu: Antarktika Seferleri" kitabı yayımlandı.

Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dilde yayımlanan kitap, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde kıtaya düzenlenen seferlerle buraya yönelik çalışmaları içeriyor.

Türkiye'nin gelecek dönemde "beyaz kıta"ya yönelik hedeflerinin de ele alındığı "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu: Antarktika Seferleri" isimli kitap, alanındaki nadir yayınlardan biri olması bakımından arşiv niteliği taşıyor.

Haberlere yansımayan notlar ve kareler

Kitapta, buzullarla örtülü olan ve bilimsel araştırmalar için doğal bir laboratuvar olarak kabul edilen Antarktika'nın bilinmeyenlerine ışık tutuluyor.

Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın kurulmasından Milli Sporcu Şahika Ercümen'in kıtadaki tarihi dalışına, Türkiye'nin Antarktika'daki ilk meteoroloji ölçüm istasyonun kurulmasından haritacılık alanında yapılan faaliyetlere kadar çalışmaların anlatıldığı kitapta, seferden haberlere yansımayan notlar ve kareler de yer alıyor.

"Nihai hedefimiz danışman ülke olmak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine, kutup araştırmalarının dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tuttuğunu söyledi.

Bu alanda yapılan öncü çalışmaların yer bilimleri, fiziki bilimler, canlı bilimleri ve beşeri bilimler alanında farklı perspektifleri gün yüzüne çıkararak, ezberleri bozduğunu belirten Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle başlattığımız Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında nihai hedefimiz ülkemizi danışman ülke statüsüne geçirmek ve kıtanın yönetiminde söz sahibi olabilmektir." dedi.

"Gelecek nesillere aktarılacak"

Varank, bu statüyü kazanmak için kıtaya her sene bilimsel seferler düzenlendiğini, ülkelerle iş birliği faaliyetleri yürütüldüğünü ve nitelikli bilimsel çalışmaların desteklendiğini ifade ederek, kıtaya bugüne kadar 3 sefer gerçekleştirildiğini, bilim insanlarının 42 projesinin desteklendiğini ve Antarktika ile ilgili projelerin daha kurumsal bir yapıda sürdürülmesi için TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsünün kurulduğunu bildirdi.

Kıtaya düzenlenen son seferin ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Bu seferde Antarktika'da ülkemizin geçici üssünü kurduk. AA muhabirleri de sefer boyunca anlık servis ettikleri haberler ve görüntülerle gelişmeleri dünyaya duyurdu. Bilim insanlarımızın izlenimleri, sefer boyunca yaptıkları çalışmalar, günlük yaşamları ve kıtayı yansıtan fotoğraflar arşiv niteliğindeki bu kitapla gelecek nesillere aktarılacak. Bu kitabın sadece konunun meraklılarının değil, bilinmeyeni keşfetmeye odaklanan tüm okuyucuların ilgisini çekeceğini düşünüyorum."

"Yeni bir dönemin kapısı aralandı"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı da kitabın ön sözünü kaleme aldı. Kazancı, kutupların el değmemiş doğasının dünyanın geleceği için bu¨yu¨k önem taşıdığını ve bu bölgelerin iklim araştırmaları, jeofizik, biyoloji, uzay bilimleri ve diğer birçok bilim dalı için "doğal laboratuvar" özelliğine sahip olduğunu ifade etti.

Kutup bölgelerine yönelik araştırmalarını yoğunlaştıran Tu¨rkiye'nin son yıllarda Antarktika'da önemli çalışmalara imza attığına ve evrensel sorunlara karşı duyarlılığını siyasetten bilime her alanda su¨rdu¨rdüğüne dikkati çeken Kazancı, geçen yıl 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni düzenleyen Türkiye'nin kıtada kurduğu Tu¨rk Bilimsel Araştırma Kampı ile Antarktika'ya yönelik araştırmalarında yeni bir dönemin kapısını araladığını vurguladı.

AA farkındalığın artırılmasına katkı sağladı

Kazancı, bu önemli seferde AA muhabirlerinin de ilk kez bilim insanlarına eşlik ederek, kıtada yapılan çalışmaları Tu¨rkiye'ye ve du¨nyaya aktardığını hatırlattı.

Kitabın basılmasında katkıları bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bakan Varank'a teşekku¨rlerini sunan Kazancı, şu ifadelere yer verdi:

"AA olarak anlık servis ettiğimiz haber, göru¨ntu¨ ve fotoğraflarla Tu¨rk bilim insanlarının Antarktika'daki çalışmaları medyada geniş yer bulurken Tu¨rkiye'nin kutup bölgelerine yönelik yu¨ru¨ttu¨ğu¨ çalışmalara ilişkin farkındalığın artırılmasına da katkı sunuldu. Bu kitap, Tu¨rkiye'nin 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi su¨resince AA muhabirlerinin kıtadan edindiği izlenimler ve objektiflerine yansıyan karelerden oluşuyor."

Kaynak: AA