AA'nın Susurluk'ta görev yapan serbest habercisi Tahsin Ayyıldız toprağa verildi

SUSURLUK, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Anadolu Ajansı'nın serbest habercisi olarak görev yapan Tahsin Ayyıldız Susurluk'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde kalp yetmezliğine bağlı tedavi gören Ayyıldız, hayatını kaybetti.

Hastaneden alınan Ayyıldız'ın naaşı, Susurluk Çarşı Camisi'ne getirildi.

Ayyıldız'ın cenazesi, öğle namazını müteakip alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Susurluk Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Melih Bağıran, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Balıkesir Basın İlan Kurumu Müdürü Gökhan Eren ve vatandaşlar katıldı.