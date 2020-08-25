AA'nın sesini duyurduğu küçük Beritan Ankara'da tedavi görecek
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AA'nın sesini duyurduğu küçük Beritan Ankara'da tedavi görecek

Ağrı'da, yaşamını 2 yıldır yatağa bağımlı olarak sürdüren ve rahatsızlığı nedeniyle okula devam edemeyen 14 yaşındaki Beritan Karaoğlan'ın Sağlık Bakanlığının desteğiyle Ankara'da tedavi altına alınacağı belirtildi.

25.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:44

Ağrı'da, yaşamını 2 yıldır yatağa bağımlı olarak sürdüren ve rahatsızlığı nedeniyle okula devam edemeyen 14 yaşındaki Beritan Karaoğlan'ın Sağlık Bakanlığının desteğiyle Ankara'da tedavi altına alınacağı belirtildi.

Yakınca köyünde yaşayan, soluk borusuna takılan "trakeostomi kanülü" sayesinde nefes alabilen ve annesi Sibel Karaoğlan'ın, kendi imkanlarıyla yatağında sık sık hareket ettirerek fizik tedavi uygulamaya çalıştığı Beritan'ın zorlu yaşam mücadelesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibince haberleştirildikten sonra yetkililer harekete geçti.

Haberin ardından aileyi arayan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin girişimleriyle durumdan haberdar olan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Beritan'ı, Ankara'da kapsamlı bir hastanede tedavi altına aldırmak için çalışma başlattı.

Anne Sibel Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı Beritan'ın, 6. sınıftayken yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle farklı illerdeki hastanelerde tedavi gördüğünü ve anjiyo olduktan sonra yatağa bağımlı hale geldiğini söyledi.

Kızının fizik tedavi ile aşama kaydedebileceğini ancak Ağrı'da böyle bir imkanlarının olmadığını belirten anne Karaoğlan, şöyle konuştu:

"Kızımın iyi olacağı günü umut ediyoruz. Beritan yürüyebilsin, ağzıyla yiyebilsin istiyoruz çünkü yiyemiyor, makineye bağlı ve mamayla besliyorum. Beritan'ın bakımı, banyosu çok zor oluyor, konuşamıyor, hiçbir şey yapamıyor, yemek ve su isteyemiyor, derdini bize anlatamıyor. Beritan'ın okulu yarıda kaldı, çok başarılı bir öğrenciydi, öğretmenleri kendisini çok seviyordu, hep takdir belgesi alıyordu."

Beritan'ın Ankara'da tedavi göreceğini dile getiren Karaoğlan, "Bize haber verip kızımı tedavi için Ankara'ya aldıracaklar." dedi.

Karaoğlan, kızının tedavi altına alınacağı günü dört gözle beklediklerini ve diğer arkadaşları gibi koşup yürüyeceği günü umut ettiklerini dile getirdi.

Beritan'ın amcası Erbay Karaoğlan ise yeğeninin tedavisi için yapılan girişimlerle umutlandıklarını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Beritan ile ilgili AA tarafından haber yapıldı. Haberi duyan AK Parti Ağrı Milletvekilimiz Ekrem Çelebi ve danışmanı bizi aradı. Sonrasında Sağlık Bakanlığından bizi aradılar. Tedaviye gitmesini bekliyoruz. Beritan, Ankara'ya götürülecek." diye konuştu.

AA'nın sesini duyurduğu küçük Beritan Ankara'da tedavi görecek

Kaynak: AA

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