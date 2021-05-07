AA'nın Ortadoğu Editörü İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

AA'nın Ortadoğu Editörü İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı

AA'nın Ortadoğu Editörü İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı'nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz ayağından yaralandı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı'nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz ayağından yaralandı.

Harem-i Şerif'teki olayları takip eden Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu.

Hafif yaralanan Boyraz'a olay yerinde müdahale edildi.

Mescid-i Aksa ve çevresinde olaylar hala devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Salih Uçan Ozan Tufan Gökhan Gönül Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AA'nın Ortadoğu Editörü İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 23:14:41. #1.14#

title