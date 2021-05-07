AA'nın Ortadoğu Editörü İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı'nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz ayağından yaralandı.
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı'nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz ayağından yaralandı.
Harem-i Şerif'teki olayları takip eden Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu.
Hafif yaralanan Boyraz'a olay yerinde müdahale edildi.
Mescid-i Aksa ve çevresinde olaylar hala devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat