AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar
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AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kent merkezinin çeşitli noktalarındaki bilboardlara yerleştirilen kutlama mesajları KAYSERİ - Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kentin çeşitli noktalarındaki billboardlara belediyelerce AA'nın 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajları asıldı.

Kent merkezinin çeşitli noktalarındaki bilboardlara yerleştirilen kutlama mesajları KAYSERİ - Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kentin çeşitli noktalarındaki billboardlara belediyelerce AA'nın 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajları asıldı.

AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar
AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar
AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar
AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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