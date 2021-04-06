AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kent merkezinin çeşitli noktalarındaki bilboardlara yerleştirilen kutlama mesajları KAYSERİ - Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kentin çeşitli noktalarındaki billboardlara belediyelerce AA'nın 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajları asıldı.
Kent merkezinin çeşitli noktalarındaki bilboardlara yerleştirilen kutlama mesajları KAYSERİ - Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kentin çeşitli noktalarındaki billboardlara belediyelerce AA'nın 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajları asıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil