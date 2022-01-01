AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı - Haberler
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AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı

AA'nın geleneksel
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.

AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde 68 karelik seçkisinin yer aldığı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 312 bin 136 kişi katıldı.

Aralık ayı boyunca devam eden oylamada, "Haber" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafı birinci seçildi.

Fotoğraf, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında görev yapan ve "Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu" olarak tarihe geçen 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut'u görev başında yansıtıyor.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca"nın, Akdal'la çekilen fotoğrafına bakışı da katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

"Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı "Yaşam" kategorisinin birincisi fotoğraf, İzzet Mazı tarafından Atmaca'nın hayatına devam ettiği Akdal'ın Kahramanmaraş'taki ailesinin evinde çekildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz'un kazandığı müsabaka sonrasındaki sembolleşen sevinç anını yansıtan Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafı da katılımcıların "Spor" kategorisindeki birinci tercihi oldu.

Oylama sonuçlarına "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" adreslerinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabiliyor.

AA'nın geleneksel Yılın Fotoğrafları oylaması sonuçlandı

AA'nın geleneksel Yılın Fotoğrafları oylaması sonuçlandı

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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