AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı
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AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı

01.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:46
AA'nın geleneksel

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.

AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 76 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 394 bin 624 kişi katıldı.

Aralık ayı boyunca devam eden oylamada, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafları birinci oldu.

"Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğraf, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanları arama çalışmalarında karlar altında kalan arkadaşının yeleğini alan bir askerin gözyaşlarına hakim olamadığı anları aktarıyor.

"Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Suriye'nin İdlib ilinden Türkiye'ye getirilen, doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebeğin, protez bacaklarıyla İdlib'e dönmesi objektife yansıyor.

"Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafta ise Siirt'te bir grup çocuğun, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oynamaları yer alıyor.

Oylama sonuçlarına "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" adreslerinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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