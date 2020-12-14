AA'nın fotoğraf oylamasına katıldılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.

Fotoğrafları inceleyen Özbaş, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "6 güzel adam" adlı fotoğrafını seçti.

Haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" fotoğrafını oylayan Özbaş, spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" adlı fotoğrafına oy verdi.

-Dernek başkanları da oylamaya katıldı

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş ve Edirne Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da seçkiyi inceleyip oylamaya katıldı.

Güner, yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü" fotoğrafını, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın çektiği "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafını ve spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" adlı fotoğrafını oyladı.

İriş, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in 'Muhammed bebeğin mutluluğu' fotoğrafını, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" ve spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" adı fotoğrafı seçti.

Bacıoğlu ise yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" ve spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" adlı fotoğrafa oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci