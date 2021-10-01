AA'nın Arnavutça yayını 7 yaşında

Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu kapsamında 1 Ekim 2014'te hayata geçirdiği Arnavutça yayını 7. yılını geride bıraktı.

Yayın merkezini 9 Kasım 2015'te Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te açan Arnavutça servisi, 7 yılda bölge medyasındaki büyük bir boşluğu doldurarak önemli başarı gösterdi.

Açıldığı günden itibaren Balkanlar, Türkiye ve dünyadan 123 binin üzerinde haber, 48 binin üzerinde fotoğraf galerisi ve 26 binin üzerinde görüntü yayımlayan Arnavutça servisi, Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da en önemli haber kaynaklarından biri oldu.

Üsküp'te AA'nın Makedonca servisiyle faaliyet gösteren Arnavutça yayınının haberler i, her gün 50 civarında bölge medyası tarafından kullanılıyor.

AA, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS), Rusça, Sorani ve Kurmanci, Arnavutça, Makedonca, Farsça, Endonezce ve İspanyolca dillerinde de yayın yapıyor.