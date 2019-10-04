AA'nın 17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitim Programı sona erdi

04.10.2019 20:36

Anadolu Ajansının (AA) "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında zorlu eğitimlerini tamamlayan 15 ülkeden 23 gazeteci, törenle uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını aldı.

AA, Polis Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve İngilizce düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi", sertifika töreniyle sona erdi.

Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesi'nde düzenlenen sertifika törenine, Polis Akademisi Başkan Vekili Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Başkan Yardımcısı Fatih İnal, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir ile kursiyerler katıldı.

Ayhan, İnal ve Nurdun, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerleri kutlayarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

İşbilir, 100 yıla yakın geçmişiyle köklü bir kurum olan AA'nın savaş muhabirliği eğitim programına özel bir önem verdiğini, daha önce bu eğitimi alan yaklaşık 400 kişiyle yeni bir ağ kurarak sürdürülebilir bir iletişim zemini temin etmek için çalışmalarını sürdüklerini aktardı.

Gelecek dönem eğitimler için yeni riskler ve ihtiyaçlara göre güncellemeler yaptıklarını belirten İşbilir, eğitim kalitesini ve derinliğini artırmak için çalışmalarını sürdüklerini anlattı.

Bazı kursiyerlerin eğitim programına ilişkin görüş ve deneyimlerini paylaştığı tören, eğitim programı tanıtım videosu gösterimi ve kursiyerlerin sertifikalarını almasının ardından sona erdi.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen AA'nın 17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitim Programı kapsamında 15 ülkeden 23 gazeteci, Türkiye'nin sayılı uzman polis ve askerleri tarafından verilen çeşitli eğitimlere katıldı.

Teorik ve uygulamalı gerçekleştirilen eğitimlerde, deprem bölgelerinde neler yapabileceklerini ve olası kurtarılma senaryolarında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenen kursiyerlere, ileri sürüş teknikleri, Orta Doğu jeopolitiği, suda hayatta kalma ile savaş teorisi ve terminolojisi gibi alanlarda eğitim verildi.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi konusunda da bilgilendirilen gazeteciler, 12 gün süren zorlu eğitimde ayrıca siber güvenlik alanında da kurs gördü.

Polis Akademisinin Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde bulunan Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde patlayıcılar, mayın ve bubi tuzaklarıyla tehlikeli bölgeler konularında, alanında uzman kişilerden eğitim alan katılımcılar, tehlikeli alanda cansız mankenlerin üzerine yerleştirilen bombaların patlatılmasıyla oluşan zararın etkilerini gözlemledi.

Savaş muhabiri adaylarına, terör örgütlerinin kullandığı el yapımı bomba ve mayınlara karşı dikkat etmeleri gereken hususlar da anlatıldı.

Kaynak: AA