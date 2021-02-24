AA muhabirleri Erçin Ertürk ve Nur Asena Gülsoy'un mutlu günü
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AA muhabirleri Erçin Ertürk ve Nur Asena Gülsoy'un mutlu günü

24.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:38
AA muhabirleri Erçin Ertürk ve Nur Asena Gülsoy'un mutlu günü

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Erçin Ertürk ve Nur Asena Gülsoy evlendi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Erçin Ertürk ve Nur Asena Gülsoy evlendi.

AA Fotoğraf Haberleri Editörlüğü foto muhabirlerinden Erçin Ertürk ile Fransızca Haberler Editörlüğü muhabiri Nur Asena Gülsoy, Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Nikah törenine çiftin aileleri, yakınları, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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