AA muhabirinin mutlu günü Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğü muhabiri Yusuf Şahbaz, Gamze Geçer ile hayatını birleştirdi.

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğü muhabiri Yusuf Şahbaz, Gamze Geçer ile hayatını birleştirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan düğünde nikah şahitliğini Uğur Serhan Özcan ve Huriye Serter yaptı.

Düğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gelin, damat ve davetliler maske taktı.

Sosyal mesafe kuralına da dikkat edilen düğüne çiftin yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kaynak: AA