AA muhabirine trafikte saldırıdan yargılanan iki sanığa tahliye

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Ufuk Akdağ ve Doğukan Serdar ile şikayetçi Ekrem Biçeroğlu katılmadılar. Tarafları avukatları temsil etti. Şikayetçi Ekrem Biçeroğlu'nun avukatı Elif Remle Yaralı, "Müvekkilimizin tedavi süreci devam ediyor. Çene röntgeni, iş göremezlik raporu ve ameliyat raporlarını dosyaya sunduk. Şikayetimiz devam etmektedir, sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER

DURUŞMA ERTELENDİ

İDDİANAME

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