AA muhabiri Yıldız Nevin Gündoğmuş evlendi
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AA muhabiri Yıldız Nevin Gündoğmuş evlendi

15.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:46
AA muhabiri Yıldız Nevin Gündoğmuş evlendi

Ankara Haberleri Editörlüğünde muhabir olarak görev yapan Yıldız Nevin Gündoğmuş evlendi.

Ankara Haberleri Editörlüğünde muhabir olarak görev yapan Yıldız Nevin Gündoğmuş evlendi.

Gündoğmuş, Vedat Dalokay Nikah Salonu'ndaki nikahla hayatını Hakan Kasım ile birleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı nikaha, çiftin aileleri, yakınları, çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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