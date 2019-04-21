Aa Muhabiri Parlak Evlendi

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünde muhabir olarak görev yapan Mehmet Akif Parlak, Esra Demirkaya ile evlendi.



Parlak, memleketi Şanlıurfa'da Demirkaya ile bir düğün salonunda düzenlenen düğün merasimiyle hayatını birleştirdi.



Genç çiftin nikahını Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kıyarken, şahitliklerini ise, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve arkadaşları yaptı.

Karaköprü ilçesindeki törene, AA Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Canbulatel, Demirören Haber Ajansı (DHA) Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş, AA Şanlıurfa Bürosu çalışanları, çiftin yakınları, arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA