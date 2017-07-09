Aa Muhabiri Nuh, Dünya Evine Girdi
Anadolu Ajansı (AA) Ardahan muhabiri Günay Nuh, evlendi.
Anadolu Ajansı (AA) Ardahan muhabiri Günay Nuh, evlendi.
AA Ardahan muhabiri Nuh, Handan Kaygusuz ile kent merkezinde düzenlenen düğün merasimiyle hayatını birleştirdi.
Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen düğünde Nuh ailesi ve yakınları mutlu günlerinde gönüllerince eğlendi.
Düğüne katılan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve Belediye Başkanı Faruk Köksoy çifti tebrik ederek, mutluluk diledi.