AA muhabiri Ferdi Akıllı vefat etti
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AA muhabiri Ferdi Akıllı vefat etti

23.02.2021 09:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:18
AA muhabiri Ferdi Akıllı vefat etti

Anadolu Ajansı (AA) Zonguldak muhabiri olarak görev yapan Ferdi Akıllı (42), yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Zonguldak muhabiri olarak görev yapan Ferdi Akıllı (42), yaşamını yitirdi.

11 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören Akıllı, gece saatlerinde kalbinin durması üzerine yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 12 yıldır AA'da görev yapan Akıllı'nın cenazesi bugün ikindi vakti memleketi Zonguldak'ta Kırat Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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