AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, kabri başında anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, kabri başında anıldı

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 1. yılında kabri başında anıldı.

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, kabri başında anıldı
22.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:36

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 1. yılında kabri başında anıldı.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs 2019'da uçuruma düşen, cenazesine iki hafta sonra ulaşılan Nişancı'nın vefatının üzerinden bir yıl geçti.

Nişancı'nın cenazesinin defnedildiği 24 Mayıs'ta yapılması planlanan anma programı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün gerçekleştirildi.

Abdulkadir Nişancı'nın eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay, babası Nafiz ve ağabeyi Abdurrahman Nişancı'nın yanı sıra Vali Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, mesai arkadaşları ve meslektaşları, merkeze bağlı Söğütlü köyündeki kabri başında bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Başoğlu dua etti.

Vali Epcim ve diğer ilgililer, Nişancı'nın eşi, çocukları ve babasına tekrar taziyelerini ileterek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Haber
Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Ebru Şallı Burcu Esmersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Neymar Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, kabri başında anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 14:36:45. #1.15#
title