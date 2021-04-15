AA Konya Bölge Müdürü Ömer Süt'ten Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AA Konya Bölge Müdürü Ömer Süt'ten Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret

AA Konya Bölge Müdürü Ömer Süt'ten Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Ömer Süt, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Ömer Süt, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Süt, ziyarette Çiçek'e AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Vali Çiçek, ziyaretinden dolayı Ömer Süt'e teşekkür etti.

AA Konya Bölge Müdürü Süt, daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret ederek "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Müjde Ar Burak Deniz Burak Sergen Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Hakan Kutlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AA Konya Bölge Müdürü Ömer Süt'ten Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:46:55. #1.16#

title