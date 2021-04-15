AA Konya Bölge Müdürü Ömer Süt'ten Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Ömer Süt, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Ömer Süt, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Süt, ziyarette Çiçek'e AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Vali Çiçek, ziyaretinden dolayı Ömer Süt'e teşekkür etti.

AA Konya Bölge Müdürü Süt, daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret ederek "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay