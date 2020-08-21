AA Kars muhabiri Cüneyt Çelik evlendi Anadolu Ajansı (AA) Kars muhabiri Cüneyt Çelik dünya evine girdi.

Anadolu Ajansı (AA) Kars muhabiri Cüneyt Çelik ddünya evine girdi.

Kafkas Halk Oyunları ekininin gösteri sunduğu düğünde Çelik ile Ural ailesi ve yakınları mutlu günlerinde gönüllerince eğlendi.

Düğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle masaların bir birine yakın olmadığı salonda görevlilerce kolonya tutulan katılımcılar maske taktı.

Kars Valisi Türker Öksüz, Hatay Valisi Rahmi Doğan çiçek göndererek, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da kutlama mesajı göndererek çifti tebrik etti.

Düğüne, gelin ve damadın akrabalarının yanı sıra AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Kars İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Abdulkadir Ayluçtarhan, Kars İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Yusuf Bulut ve Kars Kadastro Müdürü Hüseyin İlhan da katıldı.

Kaynak: AA