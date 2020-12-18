AA kameramanı Yahudi yerleşimcinin Filistinlilerin üzerine ateş açtığı anı görüntüledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AA kameramanı Yahudi yerleşimcinin Filistinlilerin üzerine ateş açtığı anı görüntüledi

18.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:18
AA kameramanı Yahudi yerleşimcinin Filistinlilerin üzerine ateş açtığı anı görüntüledi

Fanatik bir Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilerin üzerine ateş açtığı an, AA kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından kayıt altına alındı.

Fanatik bir Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilerin üzerine ateş açtığı an, AA kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından kayıt altına alındı.

Filistinliler, Ramallah'a bağlı El-Mugayyer beldesi kırsalında yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için toplandı.

Bu sırada ellerinde sopa ve yanlarında köpekler bulunan fanatik Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandı.

AA kameramanı Ebu Şakra'nın kayıt altına aldığı görüntüde, bir Yahudi yerleşimcinin Filistinliler üzerine rastgele tabancayla ateş açtığı görülüyor.

Bölgeye gelen İsrail askerleri, Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında artan gerginliği önlemeye çalıştı.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail askerlerinden Yahudi yerleşimcileri bölgeden uzaklaştırmasını istedi.

Görgü tanıkları, ateş açan Yahudi yerleşimcinin gözaltına alınmadığını aktardı.

Öte yandan AA muhabirinin ulaştığı İsrail ordusu basın ofisinden bir yetkili, söz konusu olaydan haberdar olmadıklarını ve konuyu araştıracaklarını kaydetti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Gülben Ergen Hakan Taşıyan
Spor Neymar Çağdaş Atan Pierre Webo Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Karar Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AA kameramanı Yahudi yerleşimcinin Filistinlilerin üzerine ateş açtığı anı görüntüledi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 20:19:56. #1.15#
title