AA İzmir Bölge Müdürü Baysal'dan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli'ye ziyaret
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AA İzmir Bölge Müdürü Baysal'dan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli'ye ziyaret

03.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:35
AA İzmir Bölge Müdürü Baysal'dan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli'ye ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'yi ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'yi ziyaret etti.

Borsa binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Kestelli, İTB'nin Türkiye'nin en eski borsalarından biri olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 2 bin üyelerinin bulunduğuna değinen Kestelli, Türk tarımında önemli bir yere sahip olan İzmir'in bu yönünün gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Tarımda inovasyon ve e-ticarete önem verdiklerini aktaran Kestelli, "Bu konuda farkındalık oluşturmak adına adımlarımız devam edecek. Dün olduğu gibi yarın da üyelerimizle birlikte büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Baysal, ziyarette Kestelli'ye AA tarafından hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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