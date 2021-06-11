AA İstanbul Haberleri Editörü Can'dan Vali Yerlikaya'ya ziyaret

Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Muhammed Enes Can, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Muhammed Enes Can, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Cağaloğlu'nda bulunan İstanbul Valiliği binasında gerçekleşen ziyarette, Vali Ali Yerlikaya, bir süre önce İstanbul Haberleri Editörü olan Can'a yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Yerlikaya, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine işaret ederek, AA'nın bu konuda önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Can da Vali Yerlikaya'ya AA'nın İstanbul'daki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret sonunda Can, AA tarafından hazırlanan albüm ve kitapları, Vali Yerlikaya'ya hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken