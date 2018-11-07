Aa ile Yunus Emre Enstitüsünden Ortak Proje

Anadolu Ajansı (AA) Rusça Editörlüğü ile Bakü Yunus Emre Enstitüsü (YEE), çalışanlarının Türkçe bilgisini artırmak amacıyla ortaklaşa eğitim programı gerçekleştirdi.

Bakü YEE'nin Türkçe eğitim programına katılan AA Rusça Editörlüğü çalışanları, 3 aylık eğitimin ardından sınava girdi. Türkçe yazma, anlama ve konuşma alanlarındaki sınavları başarıyla tamamlayan kursiyerler YEE sertifikası aldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, sertifika töreninde, AA Rusça Editörlüğü çalışanlarının Türkçelerini daha da geliştirmek için eğitim almaları önerisinin AA Asya Kafkasya Temsilcisi Tolga Özgenç tarafından yapıldığını, YEE olarak bunu memnuniyetle kabul ettiklerini söyledi.

Özellikle Türkiye ile bu kadar yakın ilişki içerisinde bulunan Azerbaycan'daki AA çalışanlarının Anadolu Türkçesini geliştirmesinin önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Üç aylık bir eğitim süreciydi. Haftada 3 gün, yaklaşık 72 saat ders aldılar. Başlangıçtan bugüne kadar iyi bir yol katettiler." şeklinde konuştu.

Okutmanların kursiyerlerin mesleğine uygun nitelikte bir program hazırladığını söyleyen Özdemir, "Neticeden oldukça memnunuz. YEE ve AA arasındaki bu iş birliği ve bu tip bir program başka ülkelerde çalışanlara da örnek olacaktır." değerlendirmesi yaptı.

AA Asya Kafkasya Temsilcisi Tolga Özgenç de YEE'nin Türkçenin yurt dışındaki bayrağı olduğunu belirterek, "AA olarak YEE'nin faaliyetlerini duyurma konusunda çok hassas davranıyoruz. Tüm etkinliklerini haberleştirmeye çalışıyoruz. Bazen de böyle ortak projeler gerçekleştiriyoruz. AA Rusça Editörlüğünde çalışanlar, Rusçayı yüksek düzeyde biliyor ve kullanıyor ancak biz bir Türk kurumunda çalışan herkesin Türkçe bilgisi olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla YEE ile ortak proje gerçekleştirdik." dedi.

Türkçe eğitimini tamamlayan AA Rusça Editörlüğü çalışanı Aynur Asgerli, aslında Türkçelerinin iyi düzeyde olduğunu fakat daha da geliştirmek için YEE'nin programına katıldığını söyledi. Üç ay boyunca aldıkları eğitimle Türkçe yazı ve konuşma becerilerini geliştirdiklerini kaydetti.

Kursiyer Abdurrahman Yusubov da eğitim boyunca edindikleri bilgilerin çalıştıkları alanda kendilerine büyük katkı sağladığını anlattı.