AA, İdlib'de vurulan çadır kampı görüntüledi (1)
İran destekli terörist grupların İdlib'de hedef aldığı çadır kampın görüntüleri Kamp sakinlerinin çadırlardaki eşyaları incelemesi Saldırıda hedef alınan çadırlardaki hasar görmüş mobilyalar Dökülen yiyecek kapları ve sofralardaki yiyecekler Kah kampı sakini Ahmet Zidan ile röportaj Anadolu...
İran destekli terörist grupların İdlib'de hedef aldığı çadır kampın görüntüleri
Kamp sakinlerinin çadırlardaki eşyaları incelemesi
Saldırıda hedef alınan çadırlardaki hasar görmüş mobilyalar
Dökülen yiyecek kapları ve sofralardaki yiyecekler
Kah kampı sakini Ahmet Zidan ile röportaj Anadolu Ajansı, Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan İran destekli terörist grupların vurduğu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki çadır kampı havadan görüntüledi.
Türkiye-Suriye sınırına yakın Kah kamplar bölgesinde dün İran destekli terörist grupların düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 12 sivil hayatını kaybetmiş ve en az 40 sivil yaralanmıştı.
AA'nın havadan çektiği görüntülerde çadırların ve tuğla duvarların yıkıldığı, bir kısmının yandığı görüldü.
Kah kampı sakini Ahmet Zidan AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı soykırım olarak nitelendirdi.
Haber Videosu: AA, İdlib'de vurulan çadır kampı görüntüledi (1)