: AA Genel Müdürü Kazancı: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre...

16.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:29

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, Editör Masasında, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre içerisinde bu meselenin çözüleceğine olan inancımızı koruyoruz"

Kaynak: AA

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