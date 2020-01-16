AA Genel Müdürü Kazancı: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre...
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AA Genel Müdürü Kazancı: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre...

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, Editör Masasında, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

16.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:29
AA Genel Müdürü Kazancı:

Genel Müdürü Şenol , Editör Masasında, Mısır polisinin AA ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre içerisinde bu meselenin çözüleceğine olan inancımızı koruyoruz"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: AA Genel Müdürü Kazancı: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Biz en kısa süre...
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